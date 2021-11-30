Ballon d'Or'u Messi'nin kazanmasına tepkiler büyüyor

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 12:55
<p>Yılın en iyi oyuncusune verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin almasının yankıları sürüyor. Birçok kesim ödülü Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini iddia ederken, Alman medyası ve Alman futbolunun önde gelen isimleri Lewandowski yerine Messi'nin ödülü almasını eleştirdi.</p>

Yılın en iyi oyuncusune verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin almasının yankıları sürüyor. Birçok kesim ödülü Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini iddia ederken, Alman medyası ve Alman futbolunun önde gelen isimleri Lewandowski yerine Messi'nin ödülü almasını eleştirdi.

<p>Almanya'nın önemli medya kuruluşlarından Bild, "Neden yine Messi?" manşeti ile paylaştığı ödül törenini "Bu doğru olamaz. Skandal bir seçim." şeklinde yorumladı.</p>

Almanya'nın önemli medya kuruluşlarından Bild, "Neden yine Messi?" manşeti ile paylaştığı ödül törenini "Bu doğru olamaz. Skandal bir seçim." şeklinde yorumladı.

<p>1990'da Ballon d'Or'un sahibi olan Alman efsane Lothar Matthaus ise "Doğrusunu söylemek gerekirse bu karardan sonra artık dünyayı anlayamıyorum. Messi'ye ve diğer herkese saygım sonsuz fakat bu ödülü kimse Lewandowski kadar hak etmedi. " dedi.</p>

1990'da Ballon d'Or'un sahibi olan Alman efsane Lothar Matthaus ise "Doğrusunu söylemek gerekirse bu karardan sonra artık dünyayı anlayamıyorum. Messi'ye ve diğer herkese saygım sonsuz fakat bu ödülü kimse Lewandowski kadar hak etmedi. " dedi.

<p>Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos da "Bu kesinlikle hak değil. Messi'nin Ronaldo ile beraber geçtiğimiz 10 yılın en iyisi olduğuna şüphemiz yok ama bu sene onun önünde olan futbolcular vardı. Lewandowski, Benzema ve Jorginho bu sene ondan öndeydi." dedi.</p>

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos da "Bu kesinlikle hak değil. Messi'nin Ronaldo ile beraber geçtiğimiz 10 yılın en iyisi olduğuna şüphemiz yok ama bu sene onun önünde olan futbolcular vardı. Lewandowski, Benzema ve Jorginho bu sene ondan öndeydi." dedi.

<p>Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın eski efsane kalecisi Iker Casillas ise "Benim için futbol ödüllerine inanmak gittikçe imkansız hale geliyor. Messi inanılmaz oyuncu ama bir sezonda en iyi performansı tespit etmek bu kadar zor olmamalı. Messi bile Lewandowski'nin hak ettiğini söyledi." şeklinde konuştu.</p>

Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın eski efsane kalecisi Iker Casillas ise "Benim için futbol ödüllerine inanmak gittikçe imkansız hale geliyor. Messi inanılmaz oyuncu ama bir sezonda en iyi performansı tespit etmek bu kadar zor olmamalı. Messi bile Lewandowski'nin hak ettiğini söyledi." şeklinde konuştu.


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