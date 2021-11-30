Ballon d'Or'u Messi'nin kazanmasına tepkiler büyüyor
Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın eski efsane kalecisi Iker Casillas ise "Benim için futbol ödüllerine inanmak gittikçe imkansız hale geliyor. Messi inanılmaz oyuncu ama bir sezonda en iyi performansı tespit etmek bu kadar zor olmamalı. Messi bile Lewandowski'nin hak ettiğini söyledi." şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu