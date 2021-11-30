Ballon d'Or'u Messi'nin kazanmasına tepkiler büyüyor

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos da "Bu kesinlikle hak değil. Messi'nin Ronaldo ile beraber geçtiğimiz 10 yılın en iyisi olduğuna şüphemiz yok ama bu sene onun önünde olan futbolcular vardı. Lewandowski, Benzema ve Jorginho bu sene ondan öndeydi." dedi.