Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel madde
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel bir madde bulunduğu iddia edildi.
Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından büyük bir sürprize imza atan Al Nassr ile anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü.
Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United ile ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ronaldo, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.
ÖZEL MADDE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN
Ronaldo'nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesinde özel bir maddenin bulunduğu ifade edildi. Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.
İKİ KULÜBÜN SAHİBİ AYNI
Marca'nın haberinde ayrıca Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.
Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.
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