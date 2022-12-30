Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu! Resmi açıklama yarın...

30 Aralık 2022 Cuma, 22:00

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'tan ayrılmasının ardından adı sık sık Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anılan Ronaldo'nun mza attığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo

75 MİLYON DOLARLIK İMZA TAMAM!

CBS Sports isimli haber sitesi, Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile yıllık 75 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Haberde, Ronaldo'nun Suudi kulüp ile sözleşmeyi bugün imzaladığı bilgisi yer aldı. Habere konuşan kaynaklar, Ronaldo'nun sözleşmesini imzalamak için tıbbi muayenesinin gerekli kısımlarını tamamladığını, önümüzdeki hafta ise ikinci kez bir dizi testin yapılacağını aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA CUMARTESİ GÜNÜ

Suudi Arabistan merkezli Al Riyadh da; Ronaldo'nun kendini Al-Nassr'a bağlayacak imzayı attığını yazdı.

Al Nassr'ın Cumartesi günü Al Khaleej'e karşı oynayacağı maçın ardından anlaşmayı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Anderson Talisca

TALISCA, ABOUBAKAR, DAVID OSPINA...

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Al Nassr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brezilyalı oyun kurucu Anderson Talisca da forma giyiyor.