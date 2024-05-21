Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı: Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 37. haftasında oynanan ve 4-4 biten Villarreal - Real Madrid maçında iki gol atan milli oyuncu Arda Güler, tarihe adını altın harflerle yazdırıyor. Arda Güler, 6 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:35
Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı: Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
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İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid, Villarreal'in konuğu oldu. 2 gol atan milli yetenek Arda Güler, rakipte 4 gol atan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile birlikte maçın yıldızlarından oldu.

Akşam'ın haberine göre ilk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Özellikle sezonun ilk devresinde sakatlıklarla boğuşan Arda, ligde sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdırmayı başardı.

RONALDO, MESSİ, RAUL...

Talihsiz sakatlıklarını atlatıp müthiş bir şekilde takıma adapte olan ve her geçen gün performansının üzerine koymayı başaran milli futbolcu, ulaştığı gol/dakika istatistikleriyle yalnızca Cristiano Ronaldo'yu sollamakla kalmadı.

373 dakikada bu başarıyı elde eden Arda; 6 gole 436 dakikada ulaşan Ronaldo, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü; 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

La Liga'da yalnızca 4 kez ilk 11'de başlamasına rağmen efsanelerin ilk 6 gol istatistiklerini geride bırakan Arda Güler, 63 dakikada 1 gol gibi; neredeyse 'saat başı gol' başarısını da yakaladı.


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