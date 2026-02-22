Cumhuriyet Gazetesi Logo
Crystal Palace, 10 kişi kalan Wolverhampton'ı 90'da yıktı!

Crystal Palace, 10 kişi kalan Wolverhampton'ı 90'da yıktı!

22.02.2026 19:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Crystal Palace, 10 kişi kalan Wolverhampton'ı 90'da yıktı!

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Crystal Palace, evinde Wolverhampton'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Evann Guessand kaydetti.

WOLVERHAMPTON 10 KİŞİ KALDI

Wolverhampton'da 43. dakikada Toluwalase Arokodare penaltıdan yararlanamadı. Ladislav Krejci ise 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace puanını 35'e yükseltirken, Wolverhampton 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Gelecek hafta Crystal Palace deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Wolverhampton ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #premier lig #crystal palace #wolverhampton

İlgili Haberler

Vitor Pereira'ya 90+7'de büyük şok: Liverpool tek golle kazandı!
Vitor Pereira'ya 90+7'de büyük şok: Liverpool tek golle kazandı! Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde ligdeki ilk maçında sahasında Liverpool'a 1-0 mağlup oldu.
CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 23. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Göztepe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 23. hafta mücadelesi Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
ABD, Kanada'yı mağlup etti: 1980'den sonra buz hokeyinde ilk şampiyonluk!
ABD, Kanada'yı mağlup etti: 1980'den sonra buz hokeyinde ilk şampiyonluk! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi erkekler kategorisinde Kanada'yı 2-1 yenen ABD, altın madalya elde etti.