Crystal Palace 3 puanı 3 golle aldı
İngiltere Premier League'in 26. haftasında Crystal Palace sahasında ağırladığı Burnley'i 3-0 mağlup etti.
Selhurst Park'da oynanan karşılaşmanın henüz 35. dakikasında konuk takımda Brownhill kırmızı kar gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İkinci devre açılan ev sahibi ekibin golleri ise 68'de Richards, 71'de Ayew ve 79'da penaltıdan Mateta kaydetti.
Bu sonuçla Crystal Palace 28 puana yükseldi. Burnley ise 13 puanda kaldı.
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