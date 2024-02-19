Crystal Palace'a Avrupa şampiyonu teknik direktör!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:35
Crystal Palace'a Avrupa şampiyonu teknik direktör!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Roy Hodgson ile yollarını ayıran kulüp, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyurdu.

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Crystal Palace'tan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adam ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Glasner, son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta görev yapmıştı. Avusturyalı teknik adam, Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.


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