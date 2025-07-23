Cumhuriyet Gazetesi Logo
Liverpool rekor transferi resmen açıkladı!

Liverpool rekor transferi resmen açıkladı!

23.07.2025 22:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Liverpool rekor transferi resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 23 yaşındaki Fransız oyuncu Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Avrupa'da transferin en hızlı takımlarından biri olan Liverpool, bir transferi daha resmiyete döktü.

İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız futbolcu, Liverpool ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Ekitike; Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili ve Florian Wirtz'in ardından bu yaz Liverpool'a transfer olan son isim oldu.

BONSERVİS REKORUNU EGALE ETTİ

Liverpool, Ekitike transferi için Eintracht Frankfurt'a ek ödemelerle birlikte toplamda 95 milyon Euro ödeyecek.

Ekitike, bu bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un satış rekorunu egale etti. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi 95 milyon Euro bedelle Paris Saint-Germain'e göndermişti.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 23 yaşındaki Ekitike, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.

Image

İlgili Konular: #liverpool #transfer #eintracht frankfurt

İlgili Haberler

Liverpool dev transferi sonlandırıyor!
Liverpool dev transferi sonlandırıyor! Liverpool, Eintracht Frankfurt'un forveti Hugo Ekitike'nin transferi için teklifini yaptı. Oyuncu transfere sıcak bakıyor.
Liverpool'dan Napoli'ye Darwin Nunez yanıtı!
Liverpool'dan Napoli'ye Darwin Nunez yanıtı! İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un, Napoli'nin 26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez için yaptığı transfer teklifini kabul etmediği aktarıldı.
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Liverpool'dan Diogo Jota'nın ailesine anlamlı hareket!
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Liverpool'dan Diogo Jota'nın ailesine anlamlı hareket! Diogo Jota ve kardeşinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu. Liverpool, yıldız oyuncunun maaşını ailesine ödeyecek ve 20 numaralı formasını emekli etti.