Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:38
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor.

Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Her iki ekip de FA Cup'a 3. turdan itibaren katılıyor.


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