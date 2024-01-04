Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Crystal Palace, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor.
Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Her iki ekip de FA Cup'a 3. turdan itibaren katılıyor.
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