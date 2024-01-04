Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:38

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:38

İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor.

Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Her iki ekip de FA Cup'a 3. turdan itibaren katılıyor.