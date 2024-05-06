Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.
CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
Crystal Palace ise Fulham deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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