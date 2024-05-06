Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:11
Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Crystal Palace ise Fulham deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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