Manchester City şampiyonluk yolunda dolu dizgin

Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında 2-0 kazandı ve 1 maç eksiğiyle Arsenal'i 1 puan geriden takibini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 21:34
Manchester City şampiyonluk yolunda dolu dizgin
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.

2 golün de asistini yapan Kevin De Bruyne, Premier Lig kariyerindeki 110. asistini yaptı ve Francesc Fabregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'i 79 puanla 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Nottingham Forest, 26 puanla küme düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer aldı.

Manchester City, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Nottingham Forest ise küme düşmesi kesinleşen Sheffield United deplasmanına gidecek.


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