Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final maçlarında rövanş heyecanı başlıyor.
UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, sahasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Crystal Palace 3-1 kazanmıştı.