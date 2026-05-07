Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

7.05.2026 11:49:00
Cumhuriyet Spor
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Crystal Palace, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final maçlarında rövanş heyecanı başlıyor. 

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, sahasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Crystal Palace 3-1 kazanmıştı. 

Arda Turan'dan Crystal Palace maçı açıklaması: 'Asla geri adım atmayacağız' Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan, kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ancak finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...' Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 26. haftasında Dinamo Kiev'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanan lider Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisiyle puan farkını 10'a yükseltti. Mücadelenin sonunda Arda Turan hakem yönetimine tepki gösterdi.
Crystal Palace'tan Arda Turan'a övgü: 'Muazzam bir iş yapıyor' Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk hakkında görüşlerini aktardı. Glasner, meslektaşı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile harika bir iş çıkardığını söyledi.