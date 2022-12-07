Crystal Palace - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:07

Kupa nedeniyle liglere ara verilirken takımlar da bu süreyi hazırlık mücadeleleri ile telafi etmeye başladı.

Trabzonspor Antalya'da oynanacak hazırlık mücadelesinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

7 Aralık 2022 Çarşamba günü oynanacak hazırlık mücadelesi TSİ saat 19.00'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Müsabaka A Spor kanalında naklen yayımlanacak.

Trabzonspor son hazırlık maçında Hull City ile berabere kalmış, Hull City'nin golünü ise Ozan Tufan atmıştı.