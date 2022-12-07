Crystal Palace - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İngiliz kulüp Crystal Palace ile karşılaşacak. Hazırlık mücadelesi TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:07
Crystal Palace - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kupa nedeniyle liglere ara verilirken takımlar da bu süreyi hazırlık mücadeleleri ile telafi etmeye başladı.

Trabzonspor Antalya'da oynanacak hazırlık mücadelesinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

CRYSTAL PALACE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

7 Aralık 2022 Çarşamba günü oynanacak hazırlık mücadelesi TSİ saat 19.00'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka A Spor kanalında naklen yayımlanacak.

Trabzonspor son hazırlık maçında Hull City ile berabere kalmış, Hull City'nin golünü ise Ozan Tufan atmıştı.


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