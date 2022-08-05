CSKA Sofia'da Jordy Caicedo pişmanlığı: "Beşiktaş' a satmalıydık"

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:04

Forvet arayışında olan Beşiktaş'ta listedeki isimlerden biri de CSKA Sofia formasını terleten Jordy Caicedo olmuştu. Bulgar ekibi, golcü oyuncuyu Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e sattığı için pişman olmuş gözüküyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ÖDEMEYİ HEMEN İSTEDİLER

Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlılar golcü futbolcu için bonuslar da dahil taksitle ödenmek üzere 3.5 milyon Euro seviyesinde bir teklifte bulunurken, Bulgaristan ekibi bu teklifi geri çevirerek peşin ödemede diretmişti.

YALNIZCA 2.5 MİLYON EURO KAZANDILAR

Bu yaşanan süreçte Caicedo menajeriyle birlikte İstanbul'a gelmişti. Siyah-beyazlıların golcü oyuncu için yaptığı teklifi reddeden CSKA Sofia, 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu için Tigres'in 2.5 milyon Euro olan teklifini kabul etmek zorunda kaldı.

CAICEDO İÇİN YÖNETİME TEPKİ

Golcü oyuncunun Beşiktaş değil de Tigres'e satılması Bulgar ekibinde karışıklığa sebep oldu. Başta taraftarlar olmak üzere camiada oyuncunun Beşiktaş'a verilmemesinin büyük bir hata olduğu dile getirildi ve yönetime "Neden satmadık" şeklinde tepkiler verildi.