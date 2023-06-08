Çukurova Belediyespor Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı
Çukurova Belediyespor, tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş’ı da renklerine bağladı.
Tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş, Adana ekibi Çukurova Belediyespor ile anlaşmaya vardı.
30 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova’nın Sultanları’nda forma giyecek.
Önceki sezon Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında forma giyen Ezgi Bektaş, daha önce, Aydın BŞB, PTT, Fenerbahçe Opet ve İlbank takımlarında forma giydi
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