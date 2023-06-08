Çukurova Belediyespor Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

Çukurova Belediyespor, tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş’ı da renklerine bağladı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:00
Çukurova Belediyespor Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı
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Tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş, Adana ekibi Çukurova Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki oyuncu 2023-2024 sezonunda Çukurova’nın Sultanları’nda forma giyecek.

Önceki sezon Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımında forma giyen Ezgi Bektaş, daha önce, Aydın BŞB, PTT, Fenerbahçe Opet ve İlbank takımlarında forma giydi


Ezgi Bektaş Çukurova Belediyespor Sultanlar Ligi

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