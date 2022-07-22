Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guidetti'ye 'Turkuaz kart'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan 'Turkuaz kart' verdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guidetti'ye 'Turkuaz kart'
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye 'Turkuaz kart' verdi. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan 'Turkuaz kart' verdi" denildi.

Kart takdiminde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bulundu. 


A Milli Kadın Voleybol Takımı giovanni guidetti Recep Tayyip Erdoğan Turkuaz Kart
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler