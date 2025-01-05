Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde Trabzonspor taraftarına müjde verdi. Erdoğan, "Trabzonspor’un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz" dedi.
AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi, Hayri Gür Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
TRABZONSPOR'A TESİS MÜJDESİ
Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Trabzonspor için güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor’un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesisler de 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edilecek" dedi.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #trabzonspor #tesis
Spor Haberleri
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!
- Lens'ten Özbek stoper için ayrılık açıklaması!
- Selçuk İnan'dan flaş hakem tepkisi!
- Sivas'taki maçta gerginlik: Takım sahadan çekildi!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Kerem Aktürkoğlu'nda rüzgar terse döndü!
- A Milli Takım'ın eski kalecisi vefat etti
- Beşiktaş'ta Milot Rashica, takımla birlikte çalıştı
- Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında kazanan yok!
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Murat Övüç gözaltına alındı
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması