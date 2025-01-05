Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:56

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:56

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi, Hayri Gür Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TRABZONSPOR'A TESİS MÜJDESİ

Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Trabzonspor için güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor’un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan tesisler de 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis edilecek" dedi.