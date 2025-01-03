Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Trabzonspor maçı ilk derbim olacak
Thomas Reis, Samsunspor’un Trabzonspor ile oynayacağı Karadeniz derbisi öncesi, ilk derbisinde 3 puan hedeflediklerini açıkladı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile oynanacak Karadeniz derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Maçın önemine dikkat çeken Reis, bu derbinin Türkiye’deki ilk derbisi olacağını vurguladı.
Reis, Trabzonspor A.Ş. ile oynanacak karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam, “Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacağız. Taraftarımız ve şehrimiz için bu karşılaşma büyük bir anlam taşıyor. Benim için Türkiye’deki ilk derbi olacak ve bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sahada istediğimiz performansı sergileyip galibiyet alırız” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor’un ligdeki mevcut durumunun yanıltıcı olduğunu belirten Reis, “Rakibimiz kaliteli bir takım ve ofansif anlamda oldukça güçlüler. Ancak biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Antrenmanlarda gerekli hazırlıkları yaptık ve Sivasspor maçına kıyasla çok daha iyi bir performans göstermek istiyoruz” dedi.
Sakatlıklar nedeniyle savunma hattında değişiklik yapacaklarını belirten Reis, “Drongelen’in yokluğunda genç oyuncularımıza şans verebiliriz. Yunus Emre Çift veya Bedirhan Çetin gibi isimler bu maçta forma şansı bulabilir. Henüz kesin kararımı vermedim” şeklinde konuştu.
Thomas Reis, taraftarın maça gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Biletlerin tükenmesi sevindirici. Taraftarımız önünde en iyi oyunumuzu sergileyip 3 puanı almayı hedefliyoruz. Bu galibiyeti taraftarımızla birlikte kutlamak istiyoruz” dedi.
Samsunspor-Trabzonspor derbisi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
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