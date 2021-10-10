Cumhurbaşkanı gelmedi, Bakanlar F1'i izledi

10 Ekim 2021 Pazar, 16:39

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yarışları izleyerek heyecana ortak oldu.