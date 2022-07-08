Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş Hagi sözleri!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde Rumen mevkidaşı Klaus Iohannis'e Ianis Hagi'yi sordu ve "Bir gün babası gibi Galatasaray'da oynayacak" dedi.
Geçtiğimiz hafta Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rumen mevkidaşı Klaus Iohannis ile bir süre futbol sohbeti yaptı.
The Scottish Sun'da yer alan habere göre; Erdoğan, Iohannis'e Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin oğlu Ianis'in durumunu sordu.
İkili arasında şu diyalog geçti:
Erdoğan, "Ianis ne yapıyor?" Iohannis, "İyi durumda çalışıyor takımında", Erdoğan, "Ianis de bir gün babası gibi Galatasaray'da oynayacak bence", Iohannis, "Harika bir kariyeri olacağına eminim."
Rumen bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan futbol konuşmaya çok hevesliydi. Özellikle Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis hakkında bilgi edinmek istedi. Başkanımız da futbol kralının iyi durumda olduğunu hem kendi kulübüne hem de yeni yetenekler çıkaran kendi futbol akademisine sahip olduğunu bildirdi" dedi.
G. Rangers'ta forma giyen Ianis, daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti.
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