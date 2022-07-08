Galatasaray'lı Marcao Sevilla'ya trasnfer oldu!

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:12

Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao İspanya'ya transfer oldu. Brezilyalı oyuncu gelecek sezon Sevilla forması giyecek.

Sevilla bu yaz Newcastle United'a transfer olan tecrübeli stoperi Diego Carlos'un yerini bir başka Brezilyalı stoperle dolduracak.

İspanyol ekibi Marcao için Galatasaray’a 12 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Anlaşmada performans ve sportif başarı tabanlı 3 milyon euroluk bonus da bulunuyor.

26 yaşındaki stoper için Rus ekibi Zenit daha kısa vadeli ödeme planına sahip 15 milyon Euro’luk teklif sunmuştu. Ancak Rusya’da oynamak istemeyen Marcao, tercihini La Liga’dan yana kullandı.

Brezilyalı oyuncu 141 kez Galatasaray formasını terletmişti.

Savunmaya Abdülkerim Bardakcı’yı transfer eden Galatasaray'ın Marcao'nun yerine bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.