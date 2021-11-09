Fransız medyasında Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakabileceği iddia edildi
Sezona iyi başlamayan Lille'de kendisi de iyi performans gösteremeyen milli futbolcu Burak Yılmaz için Fransız medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılmaması halinde Burak Yılmaz'ın milli takım kariyerine son verebileceği iddia edildi.
Fransa Ligue 1’de Lille formasıyla geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans gösteren milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının PSG'yi geçerek Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasını sağlamıştı. Ardından Lille, Fransa Kupası’nı da kazanmıştı.
Takımı Lille gibi Burak Yılmaz da bu sezona kötü başladı. Fransız basınında son günlerde performansı ile eleştirilen Burak Yılmaz, bu sefer başka bir konu ile gündemde.
Fransa'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Lequipe, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılmaması halinde Burak Yılmaz'ın milli takım kariyerine son verebileceği iddia etti.
Haberde 'Elemelerde G Grubu'nda 3. olan ülkesi Türkiye, turnuvadan elenirse uluslararası kariyerine son verebilecek olan "Kral" için riskler oldukça yüksek.' ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon 33 maça çıkan ve 18 gol atan Burak Yılmaz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Lille'de 14 maça çıkarken takımına 3 gollük bir katkı yapabildi.
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