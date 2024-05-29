Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:47

Güncelleme: 29.05.2024 - 15:49

Dünya şampiyonu milli sporcu Umay Doğu, vize başvusu reddedildiği için 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek 2024 Avrupa Capoeira Şampiyonası'na katılamayacak.

Dünya Capoeira Federasyonu tarafından davet edilmesine rağmen vizesi reddedilen milli sporcu, konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu yaptığı açıklamada, "Vizemin reddedilmesinin ardından Dünya Capoeira Federasyonu'ndan konsolosluğu aramalarını rica ettim. Buna rağmen iki kere telefonu suratlarına kapattılar. Aciliyetinizi bildirmenize rağmen maillerinize hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Sporcusuna sahip çıkan bir federasyona karşı kayıtsız kalan bir konsolosluk var" dedi.

Umay Doğu

'ŞAMPİYONANIZ YENİ VİZE İŞLEMİ SÜRESİNDE BİTECEK'

Dünya şampiyonu Umay Doğu, "27 Mayıs günü konsolosluğa geldiğimde randevum olmadığı için içeri alınmadım ve alelade 29 Mayıs gününe randevu bulmama rağmen 'Vize işlemleri 15 gün sürecek sizin şampiyonanız o süre içinde sona ereceği için işleme almamız sizin için bir şey ifade etmeyecek' denilip kapıdan geri döndürüldüm" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİRİ OLARAK GİDEMİYORUM'

Umay Doğu, Macaristan'da düzenlecek Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağını belirterek, "2022 dünya şampiyonu olmuş ve Türkiye'den giden tek kadın capoeira sporcusu olarak Avrupa Capoeira Şampiyonası'na gidemiyorum. Sebebi ise evrakların hızlı bir şekilde aksiyon alamaması" dedi.

'SPONSORLU OLMAMA RAĞMEN VİZEM REDDEDİLDİ'

Vizesinin reddedilme sebebi hakkında konuşan milli sporcu, "Her şeyin faturasını koymama rağmen annemin ve babamın şirketleri tarafından sponsorlu olmama rağmen mali yetersizlikten ve kaçabileceğimi düşündüklerinden vizem reddedildi. Konaklamamı bir sponsor karşıladı ona rağmen ret verdiler" ifadelerini kullandı.

'KONSOLOSLUK VE DEVLET DAİRELERİ YARDIMCI OLMUYOR'

Konsolosluğun ve devlet dairelerinin yardımcı olmadığını söyleyen Umay Doğu, "2022 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Başvuru dosyasının içine bayrağımızı dalgalandırdığım fotoğrafları koymama rağmen konsolosluk ve devlet daireleri bana yardımcı olmuyor. Milli sporcu olarak elim kolum bağlı bir şekilde yarışmaya gidemiyorum" dedi.