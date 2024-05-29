Milli güreşçiler 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda isimlerini altın harflerle yazdırmak istiyor!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:45

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:45

Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türk kadın güreş tarihinde ilke imza atmak istiyor.

Bartın Üniversitesi'nde müsabakalarda derece yapan milli sporcularla ilgili oluşturulan "Şampiyon Sporcular Alanı" açılış töreni için kente gelen milli sporcular, olimpiyatlarda madalya hedefine kilitlendi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu 28 yaşındaki Evin Demirhan Yavuz ikinci kez katılacağı olimpiyatlarda koleksiyonunda eksik kalan madalyayı alarak, 23 yaşındaki Zeynep Yetgil de ilk kez yer alacağı organizasyonda kürsüye çıkarak Türkiye'ye gurur yaşatmayı hedefliyor.

Evin Demirhan Yavuz

"HEDEFİMİZ TÜRK KADIN GÜREŞİNDE OLMAYAN ALTIN MADALYAYI ALMAK"

Evin Demirhan Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istediğini söyledi.

Olimpiyatlara 5 kadın güreşçinin kota aldığını aktaran Yavuz, organizasyona güçlü bir takımla katılacaklarını kaydetti.

Yavuz, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Olimpiyatlara yaklaşık 2 ay kaldı. Yurt içinde ve dışında turnuvalarımız devam ediyor. Kendimizi deniyoruz sürekli. Güreşte de 6 kotadan 5'ini alarak tarihi bir başarıya imza attık. Hedefimiz Türk kadın güreşinde olmayan altın madalyayı almak" dedi.

Olimpiyatların önemine değinen Yavuz, "Uzun yıllardır hayalini kurduğum bir başarı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez madalya aldım. Şu an olimpiyatlarda madalyam eksik. Koleksiyonumu tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Spora başladıklarında ön yargılarla karşılaştıklarını dile getiren Yavuz, "Başarılarımızla bunların birçoğunu yıktık. Genç kardeşlerimizin de önünü açtık diye düşünüyorum. Onlar bizden çok daha şanslı olacaklar. Devletimizin sağladığı imkanlar, kulüplerimiz ve federasyonlarımız gerçekten bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Güzel projeler var" diye konuştu.

Yavuz, başarılı olmak için emek harcamanın, çaba göstermenin ve inanmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Umarım bizler onlara örnek olabilmişizdir. Açtığımız yolda onlar da bayrağı bizden sonra çok daha ileriye taşırlar" dedi.

Zeynep Yetgil

"OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Zeynep Yetgil de uzun yıllardır olimpiyatlara katılma hayali kurduğunu söyledi.

Olimpiyatların sporun zirvesi olduğunu belirten Yetgil, "Kendimizi kanıtlayabileceğimiz en önemli platformlardan biri. İlk basamağı çıktım ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Sıra asıl hedefimde; olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya almak" diye konuştu.

Yetgil, kadın güreşinin zor ve sıkıntılı süreçlerden geçerek bu seviyelere geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"2016 yılında çok güzel bir ivme kazandık kadın güreşinde. 'Kadından güreşçi mi olur?' şeklinde birçok söyleme maruz kaldık. Ama bunların hepsini yıktık. Başarı geldikçe başarının tesadüf olmadığını anladıkça yanımızda olmaya başladılar. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Gerçekten çok güçlü isimler var takımımızda."

Spor hayatında en büyük destekçisinin ailesi olduğunu dile getiren Yetgil, "Olimpiyatlarda madalya alırsam onlara armağan etmeyi düşünüyorum. 'Ben bittim.' dediğim yerde onlar her zaman 'Yettim.' diyor. Benim elimden tutup daha çok motive edip bu işi sevdiriyorlar" ifadelerini kullandı.