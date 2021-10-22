Spor ekonomisti Tuğrul Akşar, döviz kurundaki artışın kulüplere etkisini yorumladı

22 Ekim 2021 Cuma, 13:37

Döviz kurundaki artış, spor kulüplerini de zora soktu. Spor kulübü yöneticileri özellikle yabancı oyuncuların ödemeleri konusunda zaten sıkıntı yaşıyorken, döviz kurundaki durmayan artış yüzünden daha da zor durumda kalmaları muhtemel.

Döviz kurundaki yükselişin ardından spor ekonomisti Tuğrul Akşar, futbol kulüplerinin bu artıştan nasıl etkileneceğini Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

Tuğrul Akşar, spor kulüplerinin yaşayabilecekleri sıkıntıları şöyle açıkladı:

"Oyuncularının büyük bir kısmına döviz üzerinden maaş ödedikleri için zarara uğrayacaklar. Bazı kredilerinin de yine döviz bazlı olması nedeniyle, döviz kurlarındaki artış kur zararlarını artıracak. Artan kur zararları da zaten sıkıntı içinde olan kulüpleri daha da finansal sıkıntıya sokacak ve öz kaynaklarını eritecek. Spor kulüplerinin sıcak paraya ihtiyacı artacak. O yüzden döviz kurlarındaki artış, futbol kulüplerini ciddi ölçüde olumsuz etkileyecek. Her ne kadar daha önceden döviz bazındaki kredilerinin önemli bir kısmını TL'ye döndürüp yapılandırmış olsalar da, şu anki oyunculara ödemiş oldukları ücretle maaşların önemli bir kısmı, özellikle dört büyük kulüpte Avro ağırlıklı. O yüzden Avro bazındaki yukarı doğru hareket, kulüplerin kur zararlarını artıracak."



