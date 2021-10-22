Göztepe evinde lider Trabzonspor'la oynayacak

22 Ekim 2021 Cuma, 11:48

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek derin bir nefes alan düşme hattındaki Göztepe, yarın evinde namağlup lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan Wilker Angel ve Marko Mihojevic forma giyemeyecek. Kasımpaşa müsabakasında dizinden sakatlanan kaptan Halil Akbunar'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 463.50, 2'nci kategori 409, 3'üncü kategori 54.50, 4'üncü kategori 27.50 TL olarak belirlendi. Göztepeli taraftarlar, Kasımpaşa galibiyetinin ardından kenetlendi.



Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi göstermesi beklenen sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medya üzerinden takıma 90 dakika boyunca destek olunması çağrısında bulundu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta ise Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Bordo-mavililer Göztepe'ye karşı 11 maçı kazanırken, İzmir ekibi ise 5 galibiyet elde etti, 10 mücadele ise berabere tamamlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 37 gol atarken, Göztepe 20 gol kaydetti. Göztepe ve Trabzonspor İzmir'de 13 kez karşılaştı. Ev sahibi Göztepe rakibini 2 defa rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan ise yenik ayrıldı. 7 maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Göztepe evinde rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. Ligde 17'nci sıradaki Göztepe'nin 9 maçta 8, Fenerbahçe galibiyetiyle koltuğa kurulan Trabzon'un 21 puanı var.