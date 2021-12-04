Cüneyt Çakır penaltıyla ilgili Necati Ateş'e ne söyledi?

04 Aralık 2021 Cumartesi, 21:45

Süper Lig'de Altay'ı konuk eden Galatasaray sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından konuşan yardımcı antrenör Necati Ateş, Altay lehine verilen penaltıyı eleştirdi.

"Oyuna kötü başladık, kabul etmek lazım. Ama sonra gerçekten oyunun hakimi olduk. Diğer tarafa yıktık oyunu ve Altay'ı baskı altına aldık. Sonra beraberliği yakaladık. Çok şut attık, baskı kurduk. 2-1'i yakaladık ama talihsiz bir penaltıyla 2-2 bitti."

"CÜNEYT ÇAKIR 'KURALLAR DEĞİŞTİ' DEDİ"

"Herkese göre değişiyor penaltı. Bize göre de değişiyor. Top vücuttan sekti, hocaya söyledik, Cüneyt Hoca kurallar değişti dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiğinde farklı yorumlanıyor. Garip garip şeyler oluyor. Bize karşı olması ciddi anlamda bizi yoruyor. Kazanabilecek bir oyun oynadık ama olmadı. Bazı topları da içeri atmak gerekiyor, bu da bir gerçek."

"GALATASARAYLILAR UMUDUNU YİTİRMESİN"

"Ülkede geçmişte birçok örnek var. Ciddi puan farkları kapatılıp şampiyon olundu. Biz oyunu oynuyoruz. Geçen hafta santrforlarınız gol atamıyor dediler, işte bu hafta attılar. Bir pozisyon her şeyi değiştirebiliyor. Bana göre penaltı değil, hocanın takdiri öyle oldu. Oynadığımız güçlü oyun bizi inandırıyor. Çok fazla maç var daha. 8'de 8 başladığımız zamanlar oldu. Galatasaraylılar umudunu yitirmesin. Fatih Terim var, bizler varız. Ayağa kalkarız."