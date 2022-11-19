Cüneyt Çakır’a tarihi jübile!

19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:57

UEFA’nın elit hakemleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda aktif kariyerini sonlandıran Cüneyt Çakır, bugün A Milli Takımımız’ın, Çekya ile oynayacağı karşılaşmada jübile yapacak.

5. dakikaya kadar karşılaşmayı yönetecek olan Çakır daha sonrasında kenara gelecek. Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem Cüneyt Çakır olacak ve kendisine özel bir plaket sunulacak.

5. dakikada Cüneyt Çakır çıktıktan sonra karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan hakem William Collum yönetecek.

Öte yandan TRT Spor’a konuşan Cüneyt Çakır, “Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır. Benim için en önemli maç Barcelona-Juventus maçıydı. Şampiyonlar Ligi finali.. Ciğerlerimden yaşadığım bir hastalık sebebiyle hakemlik kariyerinin bittiğini söylüyorlardı. O hastalıktan 6 ay sonra Şampiyonlar Ligi finali yönettim” dedi.