Curaçao Milli Takımı, Hull City'i tek golle mağlup etti

Antalya kampındaki hazırlık maçında karşılaşan Curaçao Milli Futbol Takımı, Championship ekibi Hull City'i 1-0 yendi.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 19:04
Curaçao Milli Takımı, Hull City'i tek golle mağlup etti
Abone Ol google-news

Curaçao Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i 1-0 yendi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçta, Curaçao, 35. dakikada Janga'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hull City'nin kadrosundaki Türk oyunculardan Ozan Tufan ilk 11'de forma giydi ve 65 dakika sahada kaldı.

Abdülkadir Ömür ise A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildiği için Hull City'nin kadrosunda yer almadı.

Öte yandan maçı izleyen Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, karşılaşma öncesi sahaya indi ve maçı izleyen taraftarı selamladı.


Curaçao haberleri hull city haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı yeni kulüp mü alıyor? Hull City Başkanvekili resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı yeni kulüp mü alıyor? Hull City Başkanvekili resmen açıkladı!
Hull City kamp için Antalya'ya geldi!

Hull City kamp için Antalya'ya geldi!
Yunus Akgünlü Leicester City, Hull City'ye üstünlük kuramadı!

Yunus Akgünlü Leicester City, Hull City'ye üstünlük kuramadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!

Son Dakika... Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Yay burcu yorumu
Kolay ve lezzetli: Çöl gülü tatlısı tarifi

Kolay ve lezzetli: Çöl gülü tatlısı tarifi
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Ertuğrul Doğan'dan olaylı maç açıklaması: 'Hesabını bize verecekler'

Ertuğrul Doğan'dan olaylı maç açıklaması: 'Hesabını bize verecekler'
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!

Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!
Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları

Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları