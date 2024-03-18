Hull City kamp için Antalya'ya geldi!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 21:26
Hull City kamp için Antalya'ya geldi!
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Özel uçakla Hull kentinden Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi’nde konaklayacağı otele hareket etti.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımın, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacağı kaydedildi.

Öte yandan, Hull Cityli 100 taraftar da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi.

Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.


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