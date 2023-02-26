Curling milli takımları İsveç'te derece elde etti
Erkek ve kadın milli curling takımları İsveç'te düzenlenen Curling Güneş Şehir Kupası'nda ülkemizi temsil etti.
İsveç'te düzenlenen Curling Güneş Şehir Kupası'nda erkek milli takımı 9. olurken kadın milli takım ise 6'ncılık elde etti.
Türkiye Curling Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Karlstad şehrinde 11 ülkeden 29 takımın katılımıyla düzenlenen Curling Güneş Şehir Kupası'nda müsabakalar sona erdi.
DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ
Erkek Milli Curling Takımı, turnuvada 5 maçın 3'ünü kazanarak turnuvada 9. oldu.
Oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan Kadın Milli Curling Takımı ise kupayı 6'ıncı sırada tamamladı.
Müsabakalar sonrasında rakip ülke sporcularına Türkiye'de yaşanan depremlerde yaptıkları yardımlar için üzerinde 'Thank you' yazılı tişörtler hediye edildi.
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