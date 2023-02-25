Milli sporcular Almanya'da finale yükseldi

Milli sporcular Adem Asil, İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:37
Milli sporcular Almanya'da finale yükseldi
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Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halkada milli sporculardan Adem Asil ve İbrahim Çolak, paralel barda ise Ferhat Arıcan finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen organizasyonda, halkada ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil 14.633 puanla 3'üncü, İbrahim Çolak ise 14.600 puanla 4'üncü olarak finale kaldı.

FİNALLER BU HAFTA SONU

Paralel barda ise milli sporcu Ferhat Arıcan 14.700 puanla 3. olarak finale çıktı.

Halka finali cumartesi günü, paralel bar finali ise 26 Şubat Pazar günü TSİ 16.00'da yapılacak.


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