Curling olimpiyat elemelerinde sevindiren galibiyet
Curling Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 10-4 yendi.
Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 10-4 mağlup etti.
Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Türkiye Kadın Milli Takımı, Slovakya'yı 10-4 yenerek olimpiyat elemelerindeki üçüncü galibiyetini aldı. Milliler, daha önce Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1 yenerken, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.
Yarın son maçlarını yapacak olan Türkiye, kadınlarda Macaristan ile final maçına çıkarken erkeklerde ise Kırgızistan ile karşılaşacak.
Erkek Milli Takımı, Kırgızistan'ı yenmesi halinde yarın saat 16.00'da final müsabakasına çıkacak.
Organizasyonda öğleden sonra ve akşam yapılan maçlardaki alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
- Erkekler
Kazakistan: 6 - Tayvan: 5
Macaristan: 15 - Nijerya: 2
Finlandiya: 6 - Çekya 2
Estonya: 11 - Slovakya: 6
Belçika: 9 - Letonya: 7
Avusturya: 6 - Slovenya: 5
- Kadınlar
Letonya: 12 - Kazakistan: 4
Norveç: 10 - Brezilya: 1
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