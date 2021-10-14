Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu

Biz sorunların büyüklüğünü biliyorduk, çalıştık. Biz seçime girerken, kaybetmekten korkmadık. Galatasaray'a yakışan bir ekip olarak aday olmak hedefimizdi. Risk aldık. Bizim hakkımızda etrafta konuşulurken biz buna tenezzül etmeyeceğimizi söyledik. Yapacağımız her hareketin ileriyi ve Galatasaray'ı etkileyeceğini biliyorduk. Biz, burada kalma kaygısıyla hareket etmiyoruz. Galatasaray'da çok kronik, acı reçeteler var. Ciddi radikal kararlar almak gerekiyordu. Biz popüler olmaya gelmiyoruz dedik. Tabii ki sürprizlerle karşılaştık ama biz buraya pembe bir tablo bekleyerek gelmedik. Bizim sorumluluğumuz bu sorunlara çözüm üretmek. Kulüplerin problemleri yönetim kurulunun içine hapsedilecek gibi değil. Biz çok açık bir şekilde katkı verecek tüm üyelerimizi dinliyoruz, mücadeleye katkı vermesine izin vermeye çalışıyoruz. Bu 2-3 ayda 2 senelik çalışmış gibi hissediyoruz. Biz geldiğimizde o kadar fazla dinamik üstümüze geldi ki... Oraya yeni gelmişsiniz, dirayetli kararlar almanız gerekiyor ama yeterli vaktiniz yok. Galatasaray'ın geleceğine ve yararına yönelik kararlar almaya çalıştık. Bazı branşlarda direkt transfer döneminin içine düşmüştük. Yönetimlerde uygulanan bir strateji değiştirilebiliyor. Bizim hedefimiz düzgün yürüyen bir işleyiş kurmaktı. Galatasaray'da en büyük fırsat olarak gördüğümüz divan kurullarımızda farklı konularda üyelerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz.

