Cyle Larin attı, Mallorca kazandı!

İspanya La Liga'da 15. haftanın açılış maçında Mallorca, sahasında Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

Cyle Larin attı, Mallorca kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:36

İspanya La Liga'da 15. haftanın açılış karşılaşmasında Mallorca, Valencia'yı konuk etti.

Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. 

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 45+3'te Cyle Larin ve 81'de Abdon Prats kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 32'de penaltıdan Luis Rioja attı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, mücadeleye ilk 11'de başladı. 79. dakikada yerini Abdon Prats'a bıraktı. 

Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, kart cezası nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Mallorca, bu galibiyetin ardından puanını 24'ye yükseltti. Valencia ise 10 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Barcelona'yı konuk edecek. Valencia, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.


Etiketler: #Mallorca #valencia #la liga

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