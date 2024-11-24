Vedat Muriqi'den gündem olan hareket: VAR uyarısıyla ortaya çıktı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Las Palmas maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla gündem oldu.

Vedat Muriqi'den gündem olan hareket: VAR uyarısıyla ortaya çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 15:15

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Las Palmas, sahasında Real Mallorca'yı ağırladı. Real Mallorca'nın 90+1'de bulduğu golle 3 puanı aldığı karşılaşmada Vedat Muriqi'in rakibine yaptığı hareket gündem oldu.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle devam ederken Las Palmas ceza sahasına kornerden atılan topta Muriqi'in vuruşunu kaleci Cillessen kurtardı. Bu pozisyonda Las Palmas forması giyen Jaime Mata, Muriqi'e dönerek abartılı bir şekilde golü kaçırışını kutladı.

VAR UYARIDA BULUNDU

Mata'nın abartılı sevincinden kısa süre sonra hakem Muniz Ruiz, VAR tarafından uyarıldı ve monitöre çağrıldı. Pozisyonu izleyen hakem, Muriqi'in rakibine uygunsuz bir el hareketi yaptığını gördü ve Kosovalı golcüye kırmızı kart gösterdi.

İspanya'da gündeme oturan hareket sonrası Muriqi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçtan atıldığım için tüm kalbimle özür diliyorum. Davranışımın uygun olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Muriqi bu sezon Real Mallorca formasıyla 11 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Mallorca #Vedat Muriqi #kırmızı kart

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