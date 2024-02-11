Muriqi, 90+1'de Mallorca'ya hayat verdi
Real Mallorca, Vedat Muriqi'nin 90+1'de bulduğu golle Vallecano'yu 2-1 mağlup etti ve 5 maçın ardından kazandı.
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Mallorca ile Rayo Vallecano karş karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.
Mallorca, 48. dakikada Antonio Sanchez'in golüyle öne geçti. Vallecano, 76. dakikada Alvaro Garcia ile eşitliği sağladı.
Vedat Muriqi, 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Vallecano'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo, mücadelede yedek bekledi.
5 maçın ardından kazanan Mallorca, puanını 23'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Vallecano ise 24 puanda kaldı.
Mallorca, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
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