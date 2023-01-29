Cyle Larin ilk maçında Real Valladolid'e 3 puanı getirdi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'in formasını giydiği Real Valladolid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında konuk ettiği Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:41
Cyle Larin ilk maçında Real Valladolid'e 3 puanı getirdi
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La Liga'nın 19. haftasında Real Valladolid, Valencia'yı konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Valladolid 1-0 kazandı.

CYLE LARIN SAHNEDE

Valladolid'e galibiyeti getiren golü, ilk maçına çıkan yeni transfer Cyle Larin 90+1'de kaydetti.

Cyle Larin

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra galibiyete ulaşan Valladolid, puanını 20'ye yükseltti. Valencia da 20 puanda kaldı

Gelecek hafta Valladolid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Valencia ise Real Madrid'e konuk olacak


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