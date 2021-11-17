Cyle Larin, milli takımda rekor kırdı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:00

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri’nde Kanada, Meksika’yı konuk etti. Kritik maçta, Meksika karşısında tarihi bir galibiyet elde eden Kanada, Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eti.

45. dakikada Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 52. dakikada bir gol daha kaydeden Larin skoru 2-0'a getirdi. 90. dakikada Hector Herrera'nın golü Meksika'ya yaramadı ve Kanada rakibini 2-1 mağlup etti.

Kanada, 2000 yılından bu yana Meksika'yı yenemiyordu. 21 yıllık özlemi Beşiktaş'ın yıldızının golleri bitirdi.

Öte yandan Cyle Larin, milli takımdaki gol sayısını 22'ye yükseltti ve milli takımdaki en golcü futbolcu rekoruna ortak oldu. 22 gollü Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario bunu 81 maçta gerçekleştirirken aynı gol sayısına Cyle Larin 44 maçta ulaştı.

Kanada formasıyla maç başına 0.5 gollük istatistik tutturan Cyle Larin, bir gol daha atması durumunda Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olacak.

RONALDO VE MESSI’Yİ GERİDE BIRAKTI

Larin, 2021 takvim yılı içinde milli formayla 14 gole ulaşırken birçok yıldızı geride bıraktı.

Aynı yıl içinde Kylian Mbappe 8, Lionel Messi 9, Robert Lewandowski ve Romelu Lukaku 11, Cristiano Ronaldo ise 13 gol kaydederken Larin 14 gole imza attı. Bu kulvarda Kanadalı golcünün önündeki iki isim 16'şar gole sahip Memphis Depay ve Harry Kane.