Dağ ceylanı "gazella gazella" Hatayspor'un simgesi oldu

19 Aralık 2022 Pazartesi, 22:09

Yeni Hatay Stadı'nda düzenlenen ikon tanıtım toplantısına Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, teknik direktör Volkan Demirel ile teknik direktör Aykut Kocaman, Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Savaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Hatayspor'u 3. Lig'e düşerken elinden tutup, süper lige çıkarmanın kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Bu sene başlangıcında biraz tökezlediklerini ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"İlk yıl herkes Hatayspor ligden düşer.' dedi, çok şükür düşmedi. İkinci yıl herkes ilk düşecek takımın Hatayspor olduğunu yazdı, sosyal medyada konuşuldu, çok şükür düşmedi. Beşiktaş maçından çıkarken dedim ki bu ülke sınırları içerisinde her şey düşer, altın, döviz, enflasyon düşer ama Hatayspor düşmez dedim. İki şeyden dolayı dedim bunu, birincisi helal parayla kurulmuş, ikincisi arkasında sizlerin hem iman gücü hem dualarınız var."

Anadolu takımlarında ilk olan ikonun Hatayspor'a şans getirmesini dileyen Savaş, "Volkan Hocamız heyetiyle birlikte bizlere brifing verdi. Volkan hoca bana, 'Başkanım sizin sözünüzü yere düşürmeyiz, bu sezon Hatayspor ligi ilk 10'da bitirecek.' dedi. Bir değer sözü ise 'Önümüzdeki yıl Avrupa’ya gideceğiz.' dedi. Şimdiye kadar taraftarlarımıza ne söz verdiysek hepsini yaptık, tek yapamadığım söz ise Barcelona takımını Hatay'a getireceğiz. Volkan hocamızın tek isteği ise boş koltukların kalmaması. İkonumuza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tanıtım toplantısına katılan Aykut Kocaman, Hatay’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaşanarak ta görünüyor bu, sevginin, saygının ve hoşgörünün şehrinde olmak benim için çok büyük mutluluk. Hatayspor'a da yeni simgesi çok yakıştı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Volkan Demirel hocamıza da Hatayspor'da sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, tasarladıkları ikonun Hatay'ı temsil etmesini ve simgesi olmasını istediklerini belirtti.

Ceylanların Hatay'ın vazgeçilmesi olduğunu ifade eden Özat, "Atakaş Hatayspor da Hatay'ın vazgeçilmezi. Bunları birleştiren ne vardı, hayatta kalma mücadelesi, Hatay halkı da hayatta kalmak için Türkiye'ye katılmak için canını başını vererek bu yola başvurmuştur. Atakaş Hatayspor'da asla pes etmeyen tıpkı ikonu gibi hayatta kalmak için uğraşıyor. Pes etmiyor, hızlı, atak ve ortama uyum sağlayarak hayatta kalmak için zekice davranıyor. Tıpkı Hatay halkının bu zor durumlarda olmasına rağmen ayakta kalma güdüsü gibi." dedi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de simgenin tasarımından oluşmasına kadar emekleri geçenlere teşekkür ederek, "Bizde bu asi şehri, asi bir ikonla daha da güçlü daha da istekli daha da yukarılara koşucu bir hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki hem sizlerin hem Hataylıların hem buradaki genç arkadaşlarımızın desteğiyle inşallah en kısa zamanda istediğimiz yere geleceğiz. Buraya geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.