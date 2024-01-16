Dakar Rallisi'nde kaza yapmıştı: Carles Falcon'dan kötü haber

Dakar Rallisi'nin 2. etabında kaza yapan İspanyol motosikletçi Carles Falcon, 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:59
Dakar Rallisi'nde kaza yapmıştı: Carles Falcon'dan kötü haber
Abone Ol google-news
Player Alanı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon, yaşamını yitirdi.

Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde yaptığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan Falcon, 8 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

İSPANYA'DAKİ HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Organizasyonun Twitter (X) hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza yerinden ambulans helikopterle Al Duwadimi Hastanesi'ne, sonrasında ise başkent Riyad'daki bir hastaneye götürülen Falcon, İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesindeki bir hastaneye nakledildi.

TwinTrail takımının 45 yaşındaki sporcusu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İspanyol pilot, 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından Dakar Rallisi'nde 2. kez mücadele ediyordu.


Carles Falcon Dakar Rallisi kaza Motosiklet kazası

İlgili Haberler

Dakar Rallisi'nin 8. etabında zirvedeki isim Mattias Ekström!

Dakar Rallisi'nin 8. etabında zirvedeki isim Mattias Ekström!
Dakar Rallisi'nin 4. etabında gülen taraf Sebastien Loeb oldu!

Dakar Rallisi'nin 4. etabında gülen taraf Sebastien Loeb oldu!
Dakar Rallisi’nde ilk günün galibi Red Bull sporcusu Mattias Ekström

Dakar Rallisi’nde ilk günün galibi Red Bull sporcusu Mattias Ekström

En Çok Okunan Haberler