Dakar Rallisi'nde kaza yapmıştı: Carles Falcon'dan kötü haber
Dakar Rallisi'nin 2. etabında kaza yapan İspanyol motosikletçi Carles Falcon, 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 2024 Dakar Rallisi'nde kaza geçiren İspanyol motosiklet sürücüsü Carles Falcon, yaşamını yitirdi.
Al Henakiyah ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 2. etabın 448. kilometresinde yaptığı kaza sonrası durumu ciddiyetini koruyan Falcon, 8 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
İSPANYA'DAKİ HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Organizasyonun Twitter (X) hesabından yapılan açıklamaya göre, kaza yerinden ambulans helikopterle Al Duwadimi Hastanesi'ne, sonrasında ise başkent Riyad'daki bir hastaneye götürülen Falcon, İspanyol yetkililerin yardımıyla ülkesindeki bir hastaneye nakledildi.
TwinTrail takımının 45 yaşındaki sporcusu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İspanyol pilot, 2022'de aldığı 68'inciliğin ardından Dakar Rallisi'nde 2. kez mücadele ediyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük canlısı, 4.500 yıldır denizin altında!
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- Destici 'özerklik' de istemiş
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Ek zam için kritik tarih geldi!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı