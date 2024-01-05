Dakar Rallisi’nde ilk günün galibi Red Bull sporcusu Mattias Ekström

Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelesi Dakar Rallisi’nde ilk gün prolog etabıyla tamamlandı. Prolog etabında otomobil kategorisinde ilk günün galibi Mattias Ekström oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:09
Dakar Rallisi’nde ilk günün galibi Red Bull sporcusu Mattias Ekström
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46. Dakar Rallisi'nin açılış gününde prolog etabı, Alula’daki 27 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Otomobil kategorisinde ilk günün galibi Mattias Ekström olurken turnuvanın favorilerinden Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah liderin 59 saniye arkasında 12. oldu.

5 kez Dakar Rallisi şampiyonu ve bu yılın da favorilerinden Al-Attiyah yarın koşulacak ilk etaba da 12. sıradan başlayacak.

Yarışın ilk etabı, 6 Ocak Cumartesi günü Alula ile Al Hinakiyah arasındaki 414 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.


Dakar Rallisi Ralli Red Bull

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