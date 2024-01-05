Dakar Rallisi’nde ilk günün galibi Red Bull sporcusu Mattias Ekström

Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:09

Güncelleme: 05.01.2024 - 17:10

46. Dakar Rallisi'nin açılış gününde prolog etabı, Alula’daki 27 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Otomobil kategorisinde ilk günün galibi Mattias Ekström olurken turnuvanın favorilerinden Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah liderin 59 saniye arkasında 12. oldu.

5 kez Dakar Rallisi şampiyonu ve bu yılın da favorilerinden Al-Attiyah yarın koşulacak ilk etaba da 12. sıradan başlayacak.

Yarışın ilk etabı, 6 Ocak Cumartesi günü Alula ile Al Hinakiyah arasındaki 414 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.