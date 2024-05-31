Dallas, 13 yıl sonra finale çıktı: Boston'ın rakibi oldu!

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves 124-103 mağlup ederek seriyi 4-1 yapt ve adını NBA Finallerine yazdırmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:54
Dallas, 13 yıl sonra finale çıktı: Boston'ın rakibi oldu!
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Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'a karşı Target Center'da oynadığı Batı Konferansı Finalleri playoff serisinin 5. maçında 124-103 galip gelerek, seriyi 4-1 geçti ve adını NBA Finallerine yazdırmayı başardı.

Kyrie Irving 36 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle, Luka Doncic ise 36 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Mavericks galibiyetinin temelini atan isimler oldular. PJ Washington 12 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Daniel Gafford 11 sayı ve 9 ribaundla, Dereck Lively ise 9 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 blokla maçı tamamladı.

Doncic, Batı Konferansı Finaller MVP'si ödülüne layık görülen isim oldu.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 28 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle mücadele ederken, Anthony Edwards 28 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle kendisine eşlik etti. Rudy Gobert 9 sayı ve 5 ribaund kaydederken, Mike Conley Jr. 7 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Kyle Anderson ise benchten 7 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı.

Mavericks ile Boston Celtics arasında oynanacak NBA Finalleri, önümüzdeki Perşembe günü başlayacak.


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