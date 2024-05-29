NBA'de Luka Doncic'in triple-double'ı yetmedi: Minnesota Timberwolves seriye tutundu!
Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, ilk galibiyetini aldığı seride durumu 3-1'e getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.
Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti.
LUKA DONCİC'İN TRİPLE-DOUBLE'I YETMEDİ
Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.
luka doncic haberleri dallas mavericks haberleri minnesota timberwolves haberleri nba haberleri play-off haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 'Kimse kusura bakmasın...'
- Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- Bahçeli görevden aldı!
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!