NBA'de Luka Doncic'in triple-double'ı yetmedi: Minnesota Timberwolves seriye tutundu!

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, ilk galibiyetini aldığı seride durumu 3-1'e getirdi.

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Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:08
NBA'de Luka Doncic'in triple-double'ı yetmedi: Minnesota Timberwolves seriye tutundu!
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NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti.

LUKA DONCİC'İN TRİPLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.


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