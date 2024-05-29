NBA'de Luka Doncic'in triple-double'ı yetmedi: Minnesota Timberwolves seriye tutundu!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:08

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:08

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti.

LUKA DONCİC'İN TRİPLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.