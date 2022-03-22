Damien Comolli, İstanbul'da bir restoranda görüntülendi

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin, İstanbul'un Bebek semtinde bir restoranda yemek yerken görüntülenmesi akla üç büyüklerden biriyle bağlantıda olabileceği ihtimalini getirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 16:22
Damien Comolli, İstanbul'da bir restoranda görüntülendi
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İstanbul Bebek'te bir restoranda yemek yerken görüntülenmesi akıllara üç büyükleri getirdi.

Comolli'nin bu görüntüsü, deneyimli sportif direktörün Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe ile ilişki içerisinde olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Fransız futbol insanı, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almıştı. Comolli, şu anda Fransa Ligue 2'de Toulouse takımının başkanlığını yürütüyor.




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