Damien Comolli, İstanbul'da bir restoranda görüntülendi

22 Mart 2022 Salı, 16:22

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İstanbul Bebek'te bir restoranda yemek yerken görüntülenmesi akıllara üç büyükleri getirdi.

Comolli'nin bu görüntüsü, deneyimli sportif direktörün Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe ile ilişki içerisinde olabileceği iddialarını gündeme getirdi.



Fransız futbol insanı, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almıştı. Comolli, şu anda Fransa Ligue 2'de Toulouse takımının başkanlığını yürütüyor.



