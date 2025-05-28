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Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

28.05.2025 23:17:00
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Haber Merkezi
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Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Juventus'un yeni CEO'su oldu.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu. Fransız futbol adamı, İtalyan devi ile anlaşma sağladı. Di Marzio'nun haberine göre Damien Comolli, Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni CEO'su oldu.

Haberde, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi. Öte yandan Toulouse, 5 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Damien Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.

Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.

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