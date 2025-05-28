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Dursun Özbek: "Her sene şampiyonuz"

Dursun Özbek: "Her sene şampiyonuz"

28.05.2025 23:14:00
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Haber Merkezi
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Dursun Özbek:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD tarafından düzenlenen 25. şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, hem şampiyonluk gururunu dile getirdi hem de Avrupa hedeflerini net şekilde ortaya koydu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın 25. şampiyonluk onuruna Galatasaraylı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen kutlamada önemli mesajlar verdi.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın birlik ve sevgi ortamı içinde daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın, kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

2023-2024 sezonunda kazanılan 25. şampiyonlukla birlikte göğüslerine 5. yıldızı taktıklarını hatırlatan Dursun Özbek, bunun Galatasaray için bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

"Bu bize yetmez. Bizim Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'daki takımları yenme hedefimiz var. Bunu en iyi gösteren takım hep Galatasaray oldu." diyen Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ve Avrupa'da başarı hedefinin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarı da öne çıkararak, "Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz." sözleriyle hem camianın öz güvenini hem de şampiyonluk kültürünü vurguladı.

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