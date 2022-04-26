Damien Comolli'nin takımı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükseldi
Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanı olduğu Toulouse, bitime 3 hafta kala Fransa Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.
Fransa Ligue 2'nin 35. haftasında Toulouse, sahasında karşılaştığı Niort'u 2-0 mağlup etti. Puanını 76'ya yükselterek en yakın rakibi Ajaccio'nun 8 puan önünde liderliğini sürdüren Toulouse, bitime 3 hafta kala Fransa Ligue 1'e yükselmeyi başardı.
Fransa Ligue 2'nin Niort'tan sonra en genç 2. takımı olan Toulouse, Comolli başkan olduktan sonra transfere iki sezonda 8.2 milyon Euro harcadı ve oyuncu satışından 36.5 milyon Euro'yu kasasına koydu.
Damien Comolli, 2018 - 2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenmişti.
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