Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş: Bazı arkadaşlarım bilerek bıraktılar

26 Nisan 2022 Salı, 09:33

Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş katıldığı bir televizyon programında futbolculuk geçmişine dair açıklamalarda bulundu.

"MAÇI RESMEN BIRAKTILAR"

Hayrettin Demirbaş "92'de Beşiktaş'a 4-3 yenildik, Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray şike yapmaz. Ben o gün, en iyisini yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN, DÜŞMANIM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Beşiktaş maçında yaşananları anlatan Demirbaş, “Ben o gün, Fenerbahçe için, düşmanım için mücadele ettim. Bir hafta önce tokatlamadığım futbolcuları yok ama onlar için mücadele ettim. Galatasaray arması, o kadar değerli ki benim gözümde… Galatasaray takımı şike yapmaz. Galatasaray takımı yeri gelir düşmanı için mücadele verir. Ben o gün, onlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlarım resmen bıraktılar, neden? Fenerbahçe olmasın da, Beşiktaş şampiyon olsun diye. Olmaz kardeşim, sen çıkacaksın delikanlı gibi oynayacaksın, kaybedersen de öyle kaybedeceksin" diye konuştu.

"İNSAN, HAYSİYETİ, ŞEREFİ İÇİN YAŞAR"

Demirbaş, son olarak "Bunları net söylüyorum. 4-3 kaybettik, ben o arkadaşlarla konuşuyorum, Mustafa Hoca orada. “Hayri” dedi. Ben de Sırpça bir şeyler söyledim. Allah’tan Mustafa Hoca soyunma odasından çıktı dışarıya. Bana orada iyilik yaptı.Üstüme gelse, Allah ne verdiyse gireceğim insanlara. İnsan, haysiyeti, şerefi için yaşar, hayatta en önemli şeyi insanın” dedi.