Dani Alves, Pumas’a resmen transfer oldu

Barcelona ile yollarını ayıran Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Meksika takımlarından Pumas ile resmi sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 09:50
Dani Alves, Pumas’a resmen transfer oldu
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın efsane futbolcusu Brezilyalı Dani Alves, geçtiğimiz sezon imzaladığı 1 yıllık kontratın sonuna geldi. Takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun yeni durağı belli oldu.

PUMAS'LA 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Dani Alves, UNAM Pumas olarak geçen Meksika'nın en büyük üniversitesi olan Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin futbol takımına transfer oldu. Efsane sağ bek, kulüp ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Dani Alves, Juventus, Paris Saint Germain ve Sao Paulo takımlarında oynadıktan sonra 2021’de yeniden Barcelona’ya döndü. 1 sezon Katalan devinde mücadele eden Alves, düzenlenen imza töreniyle resmen Pumas’ın oyuncusu oldu.



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