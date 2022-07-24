Dani Alves, Pumas’a resmen transfer oldu
Barcelona ile yollarını ayıran Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Meksika takımlarından Pumas ile resmi sözleşme imzaladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın efsane futbolcusu Brezilyalı Dani Alves, geçtiğimiz sezon imzaladığı 1 yıllık kontratın sonuna geldi. Takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun yeni durağı belli oldu.
PUMAS'LA 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Dani Alves, UNAM Pumas olarak geçen Meksika'nın en büyük üniversitesi olan Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin futbol takımına transfer oldu. Efsane sağ bek, kulüp ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Dani Alves, Juventus, Paris Saint Germain ve Sao Paulo takımlarında oynadıktan sonra 2021’de yeniden Barcelona’ya döndü. 1 sezon Katalan devinde mücadele eden Alves, düzenlenen imza töreniyle resmen Pumas’ın oyuncusu oldu.
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